¿Qué usuarios no pagarán recibo de luz hasta 2024?

Estarán exentos del cobro hasta febrero del próximo año. / Cuartoscuro

Serán varios los usuarios que no tendrán que pagar el recibo de luz de la CFE hasta el 2024; ¿Querétaro recibirá el beneficio?

Serán varias las personas a las que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les permitirá no pagar el recibo de luz hasta el mes de febrero de 2024. No obstante, es necesario precisar quiénes tendrán dicho beneficio.

Una vez concluya el descuento especial, los usuarios de este servicio básico habrán de cubrir la tarifa correspondiente por emplear el mismo.

Hace algunos días, el gobierno federal mexicano expuso que algunos usuarios de la CFE no pagarían recibo de luz en lo que resta del año e inicios de 2024; específicamente, hasta febrero.

En consecuencia, el anuncio resulta de gran relevancia considerando a aquellos que viven en entidades donde se estaba aplicando el subsidio especial en el recibo de CFE por temporada de verano en México. Este arrancó en mayo y concluyó en octubre de 2023; lo que ha causado preocupación porque a partir del 1 de noviembre del año en curso aumente el precio del servicio, al haber terminado la tarifa 1C.

A su vez, los estados de México donde se había pagado menos por el uso de la luz eléctrica gracias al subsidio son:

Baja California .

Campeche .

Chiapas .

Chihuahua .

Coahuila .

Colima .

Guerrero .

Morelos .

Nayarit .

Nuevo León .

Oaxaca .

Sinaloa .

Sonora .

Tabasco .

Tamaulipas .

Veracruz .

Yucatán .

¿Quiénes no pagarán recibo de luz hasta 2024?

Cabe señalar que los usuarios de un estado de la república mexicana no solo no tienen que cubrir el servicio en noviembre; sino que no deberán pagar la factura hasta febrero de 2024.

Los habitantes de Guerrero quedan exentos del cobro de CFE; así lo confirmó Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La decisión se desprende del plan de reconstrucción de la entidad tras el impacto del huracán Otis el pasado mes de octubre.

Como resultado, serán quienes viven en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez los que no recibirán el cobro por el servicio.