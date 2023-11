Xóchitl Gálvez arremete contra Vicente Fox tras comentarios misóginos

Luego de los comentarios que el expresidente panista, Vicente Fox, emitió contra Mariana Rodríguez, esposa del precandidato a la presidencia por Movimiento Naranja, Samuel García, la candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, arremetió contra el guanajuatense.

A través de sus redes sociales, la candidata de la oposición reprobó los comentarios del expresidente de México, luego de que este último calificó a Mariana como “dama de compañía” en una publicación.

El gesto de Xóchitl Gálvez fue aplaudido por los usuarios de las redes sociales, quienes se pronunciaron a favor de la también influencer, Mariana Rodríguez y contra el exmandatario de la República.

En sus redes sociales, mediante una publicación del comunicador, Pedro Ferriz de Con, en el que aparece el precandidato, Samuel García y su esposa, el expresidente calificó como ‘dama de compañía’ a la influencer.

Tras esto, Mariana Rodríguez respondió a la ofensa calificando los comentarios como misóginos y violencia de género, exigiendo al expresidente respeto para ella y todas las mujeres a las que ha ofendido.

“Señor, no soy dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, escribió.