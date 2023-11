AMLO califica como ‘autogol’ triunfo de Javier Milei en Argentina

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador “AMLO” expresó este martes que respeta los resultados de la elección en Argentina; donde resultó ganador Javier Milei. Sin embargo, calificó como un “autogol” la elección del candidato ultraderechista y señaló que no ayudará al país sudamericano.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador ahondó sobre el triunfo de Milei en las recientes elecciones presidenciales.

“Fue, con todo respeto, autogol”, dijo. Al mismo tiempo, aseguró respetar los resultados de la contienda electoral. Aunque enfatizó que no está de acuerdo con el gobierno de derecha, pues su única doctrina “es la hipocresía”.

“Yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. No estoy de acuerdo con la hipocresía; que es lo que caracteriza a la derecha”, comentó el mandatario.