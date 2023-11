Aprueban renuncia de Zaldívar, ya hay candidatas para sustituirlo

Aprueban en el Pleno del Senado con mayoría simple la renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La renuncia del ahora ex ministro causó controversia y discusión entre las diferentes bancadas partidistas en el Senado de la República.

El día de ayer martes la Comisión de Justicia del Senado aprobó la renuncia de Arturo Zaldívar, lo cual fue ratificado en el Pleno durante la sesión de este martes.

Con 63 votos a favor de Morena y partidos aliados como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 43 en contra de todos los partidos de oposición y cero abstenciones se aprobó la renuncia del ministro.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que al anunciar su dimisión Zaldívar planteó motivos suficientes para abandonar su cargo en el máximo tribunal.

“Es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario”, citó la legisladora el documento del Zaldívar.

“Esta es una causa suficiente para presentar su renuncia”, afirmó la senadora respecto a lo estipulado en la Constitución sobre necesitar una “causa grave” para solicitar dejar el cargo en la SCJN.

Pese a lo argumentado por la senadora de Morena, los partidos de oposición señalaron que el ministro no habría presentado una “causa grave” como el motivo de su renuncia, por lo que no debería ser aprobada.

Germán Martínez Cázares, coordinador del Grupo Plural, dijo que existe la causa grave que exige la Carta Magna para la renuncia, la cual “debilita a la Suprema Corte de 11 jueces y fortalece el poder defensor de la Constitución de un solo individuo”.

Indira de Jesús Rosales lamentó que el ministro no compareció ante el Senado – por decisión de la mayoría de Morena – para explicar las causas de su renuncia además reclamó que no trabajo por los más vulnerables desde su cargo en la SCJN.

“Ni veía por los más pobres y no tenía asuntos marginales, estaba posicionado con los más grandes intereses económicos, con los banqueros”, acusó.

“Logró junto con sus socios […] asesorar con demandas de amparo y con fallos de un Poder Judicial, que no era corrupto, presionar al IPAB para evitar la reversión de créditos otorgados por el Fobaproa, que significaron 72 mil 700 millones de pesos”, agregó.

