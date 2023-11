Auto se estrella contra fuente de la Diana Cazadora en CDMX

Auto se estrelló contra la fuente de la Diana Cazadora la madrugada del 11 de noviembre, por lo que se registró una intensa movilización de los servicios de emergencia de la Ciudad de México sobre Paseo de la Reforma

Según los primeros reportes, el accidente ocurrió minutos antes de las tres de la mañana, cuando la camioneta Audi Q5 color blanco pasó por encima del cerco de seguridad de la glorieta y quedó atascada en la orilla de la fuente.

No me divierte. Me preocupan los daños que pueda sufrir la escultura del monumento de La Diana Cazadora.

Después de La Victoria Alada (“El Ángel”) es el segundo símbolo de la Ciudad de México y está desprotegido jurídicamente.

