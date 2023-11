AMLO se lanza contra Salinas Pliego y este le responde

AMLO se lanzó contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, a quien acusó de abrir los micrófonos de la televisora para “que le mienten la madre” al mandatario.

En su conferencia mañanera, AMLO dijo que esa ofensiva se debe a que Salinas Pliego se niega a pagar 25 mil millones de pesos de adeudos fiscales.

Salinas Pliego a AMLO: El país se está cayendo a pedazos

No pasó mucho tiempo para que el magnate le respondiera en su cuenta de X (antes Twitter), donde le dijo a López Obrador que en lugar de estar culpando a los medios por mostrar la verdad, el gobierno se debería poner a trabajar.

“Ya vimos que echar culpas no resuelve nada y el país se sigue cayendo a pedazos, inseguridad, salud, justicia, educación, no hay resultados…”, escribió.

Y agregó: “Nosotros, mientras tanto, seguimos trabajando para reabrir tiendas y apoyar a los damnificados con despensas y servicios que son necesarios”.

“¿Cuándo dejarán de culpar al pasado y a los demás y se pondrán a trabajar y dar resultados?”, remató.

López Obrador contra Salinas Pliego

Todo comenzó esta mañana en Palacio Nacional, donde López Obrador dijo que, ante la tragedia por el huracán “Otis”, hay una campaña de TV Azteca para señalar “la incapacidad de su gobierno” y “para que me mienten la madre“.

“Hay una campaña hablando la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre, ayer me acordé mucho de Manuelita, mi amor, que está en el cielo”, indicó.

Afirmó que no es Javier Alatorre sino Salinas Pliego: “Mucha gente lo sabe, he hablado con él y lo seguiré haciendo; él tiene una querella, un proceso legal porque desde los tiempos de Vicente Fox, cuando era secretario de Hacienda Francisco Gil, le presentaron una denuncia por no pagar impuestos y le exigen un pago de impuestos que se ha litigado sexenio tras sexenio”.

Indicó que eso molesta a Ricardo Salinas, “lo entiendo, no voy a pelear con él, pero no me puedo quedar callado, ser omiso o cómplice, porque otros me podrían decir porque me cobras y a otros no, el señor Fernández de Oxxo, Walmart, o Televisa o cualquier contribuyente”.

“Un maestro un trabajador ‘para que me pides que pague ISR si los de arriba no pagan’, por eso el enojo, puedo equivocarme”, apuntó.