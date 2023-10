No hay comunicación en Guerrero por el huracán ‘Otis’: AMLO

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador informó que la comunicación de la zona afectada por el huracán Otis “se perdió por completo”, pues durante la madrugada se registró que el ciclón tocó tierra en el estado de Guerrero.

El jefe del Ejecutivo explicó que su gobierno ya está trabajando para apoyar a la población por el paso de este fenómeno natural, el cual afectó a la entidad desde Tecpan hasta Acapulco.

El presidente agregó que se perdió comunicación por completo e indicó que varios funcionarios federales se dirigen hacia allá para aplicar los programas de rescate y sociales que el Gobierno de México aplica en estos casos de desastre.

“Pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande. Es un fenómeno devastador porque en muy poco tiempo, en 12 horas empezó a tomar fuerza y entró como categoría 5. Hasta ahora no tenemos datos sobre pérdida de vidas humanas, pero no hay comunicación, no sabemos. Sí, daños materiales, ruptura de caminos”, externó.