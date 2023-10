Huracán Otis arrasa con todo a su paso en Guerrero (fotos y videos)

El huracán Otis arrasó con hoteles, bares, negocios y demás establecimientos asentados en la Costera Miguel Alemán, del puerto de Acapulco, Guerrero.

En redes sociales circularon muchos videos de la destrucción que hizo el huracán a su paso y donde se muestra el resquebrajamiento del restaurante del Hotel Fiesta Americana, el colapso de la torre de 50 metros de altura del bungee y la destrucción del hotel Princess Mundo.

Escombros, árboles caídos, vidrios rotos y voces de desesperación se pueden apreciar en los aterradores videos compartidos.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que de acuerdo con el gobierno del estado de Guerrero, por estos hechos fallecieron 27 personas y cuatro más se encuentran en calidad de desaparecidas.

El Servicio Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); reportó un sismo de magnitud 4.5 a 98 kilómetros del suroeste de Ometepec. En medio de las afectaciones por el huracán.

Andrea Legarreta, conductora de televisión, rompió en llanto al revelar que su padre, Juan Legarreta; estaba en Acapulco cuando azotó el huracán.

Con una entrevista, confirmó que la última vez que tuvo contacto con él fue la noche del 24 de octubre. Previo a que el fenómeno tocara tierra en las costas guerrerenses.

“He estado incomunicada, entonces tristemente no he podido hablar con él”.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; mencionó las acciones que autoridades de la entidad y dependencias federales han implementado ante el desastre.

Entre ellas, destacó la colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restaurar la corriente eléctrica en las zonas afectadas; al igual que el trabajo en equipo con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) para la reapertura de carreteras y otros puntos.

A través de las distintas redes sociales y audios compartidos por WhatsApp, usuarios relataron los momentos de terror que vivieron con el paso del huracán Otis en Acapulco.

Luisa Peña, una influencer de moda y estilo, compartió su experiencia mientas se hospedaba en el hotel Princess de Acapulco, luego de que fuera rescatada de su habitación, ya que la tormenta rompió los vidrios y se comenzó a inundar el piso.

“Acaba de pasar lo más cañón: estuve en el ojo del huracán, me acaba de rescatar, alrededor de las 11 se fue la luz, los vientos estuvieron a todo lo que da, me escondí en el clóset, empecé a rezar, a meditar aunque el pánico se apoderó de mí. Lo único que pedía era una oportunidad más. Sé que no soy la única, soy afortunada, estoy viva y no me pasó nada”, refirió.