¿Si trabajo el dos de noviembre me lo pagan doble?

Una de las fechas más esperadas por los mexicanos es el Día de Muertos el dos de noviembre, ya que, además de ser de las festividades más emblemáticas de la cultura, también viene acompañada por comida típica, dulces y, sobre todo, días de descanso.

De acuerdo a las tradiciones mexicanas, el día uno y dos del mes suele celebrarse esta festividad ya mundialmente conocida, además que, por ello, el segundo día de noviembre está estipulado como inhábil, por lo que los estudiantes tendrán un día libre, sin clases.

Sin embargo, muchos se preguntan si el dos de noviembre también es considerado día festivo para los trabajadores, tal y como lo es el día 20, cuando se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana.

¿El dos de noviembre me lo pagan doble?

A pesar de que el día dos es una fecha culturalmente importante para los mexicanos, no es considerada como un día oficial de asueto, por lo que los trabajadores si tendrán actividades como un día normal.

Por ello, al no ser estipulado como un día de descanso obligatorio por parte de la Ley Federal del Trabajo, el dos de noviembre no se pagará doble por trabajar, no obstante, muchas empresas toman la decisión de darle el día a sus empleados o trabajar media jornada.