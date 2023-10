AMLO confirma que hay 3 mexicanos desaparecidos en el conflicto Israel-Hamas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó que tras el inicio del conflicto Israel-Hamas, hay tres mexicanos desaparecidos en aquella parte del mundo, por lo que su gobierno ya tomó acciones al respecto.

En este respecto, el mandatario refirió que personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya se encuentra en comunicación con los familiares de las víctimas y lleva a cabo una búsqueda de los connacionales.

Sobre los mexicanos que se encuentran en territorio israelí y que no han podido regresar a México debido a que los vuelos comerciales fueron cancelados, López Obrador explicó que su gobierno con ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) alista dos vuelos con aviones de las Fuerzas Armadas con el objetivo de repatriar a los connacionales que así lo decidan.

Ambos vuelos, según refirió el presidente, saldrán este mismo lunes 9 de octubre de 2023, el primero despegará por la mañana, a las 10:00 horas, mientras que el segundo lo hará por la tarde, pasando el mediodía.

Cuestionado por los medios de comunicación asistentes a su conferencia mañanera sobre su posición en el marco de este conflicto bélico entre Palestina e Israel, el jefe del Ejecutivo señaló que la postura del gobierno mexicano siempre será velar por la paz.

En este contexto, el mandatario hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para convocar a una asamblea y actuar en favor del diálogo y la resolución pacífica de los conflictos que se están presentando y que están cobrando las vidas de muchas personas.

No queremos víctimas, lamentamos mucho lo que está pasando entre palestinos e israelitas. Consideramos que Naciones Unidas deben de aplicarse a fondo, no solo el consejo de Seguridad, porque estamos viendo que no apuestan por la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido”, externó el presidente mexicano.