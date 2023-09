Mario Delgado pretende ir por la jefatura de gobierno de la CDMX

El dirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, reveló sus intenciones por competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las próximas elecciones.

Precisó que pretende participar en la contienda interna del partido, respondiendo a la convocatoria que se publicará este lunes para que más interesados dentro del partido puedan contender.

Mencionó que, por ello, tiene previsto renunciar a su cargo como presidente nacional de Morena en esta semana, aunque dijo, dependerá de cuan factible pueda ser, pues aceptó que aún hay muchos pendientes de organización en el partido.

Mediante una entrevista, Mario Delgado reconoció que cuenta con la experiencia necesaria para gobernar a la Ciudad de México, destacando los cargos que ha ostentado anteriormente.

“Yo podría gobernar esta ciudad porque me parece que he tenido la experiencia en áreas fundamentales: la seguridad, las finanzas y la educación, y creo que esa experiencia me puede servir para hacer un buen gobierno”, remarcó.