Ricardo Monreal niega contienda por la Jefatura de Gobierno de Cdmx

El ex aspirante a la contienda de las elecciones presidenciales, Ricardo Monreal, informó éste martes que no se sumará a la carrera por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

Señaló que, en lugar de participar en la contienda, se dedicará a contribuir en las acciones que dictó la ganadora de la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

Además añadió que no le gustaría provocar algún inconveniente o pugna dentro del partido, que después se tenga que resolver de la misma forma en la que se decidió al representante de Morena en las elecciones del 2024.

Por otra parte, el ex senador, Ricardo Monreal, aseveró que no tiene interés en formar parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, a pesar de que tener la oportunidad de ostentar una jefatura política por quedar en cuarto lugar en la encuesta.

“En el gabinete no tengo interés porque siempre he sido muy independiente, racional y no he tenido una jefatura política en los 42 año que tengo como servidor público, por ello, no estoy pensando en el gabinete”, puntualizó Ricardo Monreal.