Eduardo Verástegui se registra como aspirante presidencial

Eduardo Verástegui formalizó su candidatura presidencial al acudir al Instituto Nacional Electoral (INE); para registrarse para contender en las elecciones de 2024.

El actor expresó anteriormente su aspiración a ser candidato. Incluso, contaba con el apoyo de Donald Trump; quien lo llamó “el próximo presidente de México” en un evento de promoción de la película Sonido de libertad.

Entre los planteamientos que defenderá, en caso de obtener el millón de firmas para conseguir la candidatura independiente; Eduardo Verástegui aseguró que estará el de “prohibir la muerte”.

“Imagínate, nadie tiene el derecho de quitar la vida a un ser humano. No es un derecho humano porque no es ni derecho ni humano quitarle la vida a un ser humano; mucho menos a un ser humano que no se puede defender. Yo doy la vida por ti también, por quien sea, a mí no me importa si tú eres mayor que un bebito, daría la vida por ti. Daría la vida por un bebé que se encuentra en el vientre de su madre porque pongo en práctica la regla de oro; trata a los demás como te gustaría ser tratado y haz por los demás lo que tú quisieras, que hicieran por ti y por los tuyos”, agregó.