Luis Donaldo Colosio no buscará la candidatura presidencial

Foto: Cuarto Oscuro

Este lunes, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, dio a conocer su decisión por no participar en la contienda por Movimiento Ciudadano en las elecciones presidenciales del próximo año.

El político declaró que sus razones para no contender es porque consideró no es el momento adecuado por su recién iniciada carrera política, además, dijo que no quiere dividir a la oposición.

“Mi respuesta es no, mi respuesta, digo, nunca lo he manifestado, pero siempre lo he dado entender bastante claro, me propuse esperar que fueran los tiempos legales para hablar de cosas futuras y sobre todo cosas que no tienen que ver con mi trabajo, yo respeto mucho mi trabajo, mi encargo, como para estar constantemente distraído por cosas que todavía no ocurren”, señaló.

Ante el rechazo de la candidatura, Luis Donaldo Colosio reiteró su respeto a Movimiento Ciudadano, partido en el que aceptó pretende continuar su carrera, al tiempo en recalcar no querer dividir a la oposición.

“Respeto mucho a Movimiento Ciudadano, es la plataforma en la que pretendo quedarme en mi carrera política durante el tiempo que continúe haciendo mi carrera política, pero no voy a hacer el artífice de la división de la oposición, sería irresponsable”.