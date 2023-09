Xóchitl Gálvez presenta regla de oro: Una ‘hazaña ciudadana’

Xóchitl Gálvez Ruiz recibió la constancia como coordinadora del Frente Amplio por México y su virtual candidata a la Presidencia.

En un evento en el Ángel de la Independencia, ante miles de asistentes que ondeaban banderas del PRI, PAN y PRD, la senadora afirmó que en muy poco tiempo dieron la vuelta al pesimismo.

Xóchil Gálvez recibe su constancia

“No vamos a seguir dividiendo a México, porque México necesita hoy unidad. México necesita una presidenta que nos ponga a todos a jalar parejo”.

“No vamos a recurrir a la ofensa, al insulto y a la descalificación, México necesita una presidenta que respete a todos y que gobierne para todas y todos”, continuó.

“No vamos a engañar ni a manipular a la gente, les diré siempre la verdad por dolorosa que sea“.

Gálvez: “Ni huevones, ni rateros, ni pendejos”

Recordó la regla de oro en toda su carrera política: “ni huevones, ni rateros, ni pendejos”.

Durante su mensaje, Xóchitl Gálvez convocó a realizar una “hazaña ciudadana” y denunció que los que harían historia “acabaron en pandilla”.

“Dividieron, generaron odio y sembraron la discordia. La próxima presidenta no va a seguir dividiendo, no va recurrir a la ofensa, y no va a engañar, ni manipular

“Los vengo a convocar a una hazaña ciudadana, a un gobierno de la gente y para la gente. Quiero un México libre del miedo que provoca el crimen, un México en donde ser mujer no sea una desventaja, un México en donde quien gobierne no se levanté solo a hablar sino a chambear”, declaró.

Lograr la victoria es posible, dice Gálvez

La senadora dijo que tras recorrer el país, vio a un México con mucho dolor, pero también con mucha esperanza.

“¿Y la pregunta es ¿Cómo haremos realidad esa esperanza? Con la victoria. Si queremos corregir el rumbo, tenemos que ganar las elecciones de 2024, la presidencial, la del Congreso de la Unión, las gubernaturas, las locales, y las alcaldías”, apuntó.

Acompañada por los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno; PAN, Marko Cortés, y PRD, Jesús Zambrano, entre otras personas, Xóchitl Gálvez señaló que hoy con el Frente “lograr la victoria sí es posible“.

“Si en dos meses movilizamos tantos corazones, es porque podemos ganar, si en dos meses estamos por alcanzar a Morena, es porque podemos ganar, podemos ganar y vamos a ganar“, sentenció.