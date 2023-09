Mujer se pelea con hombre por asiento en camión

¿Se ha perdido la caballerosidad?, ha sido la pregunta que comenzó a crear el debate en redes sociales, luego de que se volviera viral un video en el que se registró la discusión que una mujer mantuvo con un hombre por el asiento del transporte público.

Mediante las redes sociales, se compartió el clip en el que, al interior de un camión en la ciudad de Monterrey, dos personas comienzan a decirse de palabras e insultos luego de que un hombre se negara a brindarle el asiento a una fémina.

La mujer reprochaba al sujeto por la desconsiderada acción aseverando que es cuestión de cultura y educación, mientras que éste se justificaba de manera constante aseverando que también va cansado.

“Es por cultura, para que le den el lugar a la señora, es lo que yo estoy peleando, no lo ven así. No esperen a que uno les diga, por educación, es por educación. La verdad que qué ignorancia la de todos, no esperen a que se les diga. Bien cansados vienen los hombres”, exclamaba la mujer.