AMLO defiende a Yahritza y su Esencia y los invita a tocar en el Zócalo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador “AMLO”; salió en defensa de la banda Yahritza y su Esencia. Esto luego de que fueran criticados por asegurar que no les gustaba la comida mexicana.

En conferencia de prensa este jueves, López Obrador apuntó que dichas declaraciones fueron un error de parte de los músicos. Sin embargo, los defendió afirmando que “no lo hicieron de mala fe”.

El mandatario recordó que por los comentarios de los artistas les fue muy mal. Aunque subrayó que ellos nacieron en Washington y a pesar de que sus padres son mexicanos, la comida mexicana “les cae mal”.

El tabasqueño defendió a Yahritza y su Esencia al explicar que las declaraciones no fueron de mala fe. Ni con la intención de ofender a nadie.

“Pero no lo hicieron de mala fe, ya llevan tiempo; nacieron allá, no quisieron ofender. Fue un error, pero les cancelaron conciertos, mucho castigo. A mí me preguntaron porque van a venir, ya ofrecieron disculpas, pobres. Cayeron en depresión, igual sus padres”, agregó AMLO.