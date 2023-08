Cofepris lanza advertencia por helados contaminados con bacteria

Foto: iStock

La Cofepris emitió una alerta por helados que se encuentran a la venta y que presentaron una bacteria que causa vómito, fiebre, etc.

Mediante un comunicado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitió una alerta por la presencia de bacteria Listeria monocytogenes en helados que se encuentran a la venta.

De acuerdo con la dependencia, los helados de la marca Soft Serve On The Go, presentaron la bacteria en los sabores vainilla chocolate, Mantequilla maní, caramelo, sorbete de fresa mango y mantequilla de maní natural y ligera.

La dependencia exhortó a la población no consumir éste producto en su presentación de 8 oz cups, pues representa un peligro para la salud ya que puedo ocasionar infección por Listeria.

Según abundó, la infección por Listeria puede provocar:

Fiebre

Dolores musculares

Náusea

Vómito

Dolor de cabeza

Diarrea

Rigidez en el cuello

Confusión

Pérdida del equilibrio

Convulsiones

La Cofepris recomendó que en caso de haber consumido alguno de éstos productos y presentar los síntomas, deberá solicitar atención médica a la brevedad posible.

Asimismo, solicitó a los establecimientos y comercios que tengan a la venta éste producto que se retiren del inventario y proceder a la destrucción para evitar su consumo.