AMLO admite que libros de la SEP tienen errores; ‘son muy pocos’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador “AMLO”; admitió que han encontrado algunos errores en los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). No obstante, advirtió que tienen menos que los de años pasados.

En conferencia de prensa, López Obrador señaló que hay una campaña de desprestigio contra los ejemplares. Por lo cual dijo que las acusaciones son “mentira, pura falsedad”.

“Realmente fue una campaña pensando que la gente se iba a dejar engañar; se iban a espantar. Se iban a asustar padres de familia, maestros. Pues no, porque es mentira, es pura falsedad. Se está entendiendo de esa manera”, dijo el tabasqueño.

El mandatario agregó que hay controversia con los gobiernos de Coahuila y Chihuahua. Ambas entidades prohibieron la distribución de los libros de texto de la SEP.

“Seguramente ya los leyeron y se dieron cuenta que no hay ninguna razón. Es nada más un asunto dogmático que tiene que ver con el fanatismo conservador y dogmático. No tiene nada que ver con la realidad. No hay en los libros contenidos que puedan sostener de que se quiere inyectar el comunismo”, agregó el jefe del Ejecutivo.