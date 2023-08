AMLO niega haber bromeado sobre desaparecidos en Lagos de Moreno

El tabasqueño negó las acusaciones de haberse burlado sobre el caso. / Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador “AMLO” aseveró que los medios manipularon sus palabras. En cambio, negó haber hecho broma tras ser inquirido sobre los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

“No tengo por qué ofrecer disculpas, porque sencillamente fue un invento”, expresó este jueves por la mañana en conferencia de prensa.

López Obrador dijo que es “una mentira”; “manipulación” e “infamia” las menciones de que se negó a responder. En contraste, afirmó que su gobierno no es igual.

“Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada. Tan es así que por eso conté ese chiste”, apuntó. “Y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron. Desaparecieron en los Altos de Moreno. Ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros”, sentenció el mandatario.

¿Qué dijo AMLO?

El pasado miércoles 16 de agosto, el presidente fue señalado de evadir el tema durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Minutos antes de finalizar la presentación ante la prensa, el jefe del Ejecutivo fue cuestionado sobre varios temas que los periodistas en la sala abordaron a gritos, sobre los cinco jóvenes de Lagos de Moreno.

López Obrador respondió a las vociferaciones con un chiste. “Ayer me decía un amigo que decía su esposa; ‘Que me des 200 pesos para ir al mercado’. ‘No oigo’ (respondía el esposo). ‘A ver por el otro’ (oído). ‘¡Que me des 500 para ir al mercado!’ (Gritaba la esposa). ‘Mejor los 200’”.

Sin embargo, los presentes aseguraron que el mandatario fingió no escuchar los cuestionamientos.

¿Ustedes creen que si yo escucho que me están preguntando sobre eso, no contesto?”, preguntó este jueves. “No escuché nada, nada, por eso me acordé de ese chiste; que era puro grito no escucho y entonces lo interpretan como que yo no quise responder, pero que además me burlé. Son unos perversos”, añadió.

Caso Lagos de Moreno

A casi una semana de la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, AMLO no había emitido declaraciones al respecto, hasta este jueves tras la polémica.

En ese sentido, el tabasqueño afirmó que realizan las investigaciones correspondientes y mencionó que existen “algunos avances”. No obstante, refirió que “hay que esperar”.

“Es muy lamentable, muy triste esto que está sucediendo. Hay varias hipótesis pero hay que esperar, no adelantarnos. Vamos a que se avance más en la investigación”, compartió.