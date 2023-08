Marcelo Ebrard acusa ‘acarreo monumental’ a favor de Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard lanzó una última advertencia a la dirigencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); para que ordene frenar el uso de todo el aparato del gobierno de la Ciudad de México e incluso federal en una cargada a favor de Claudia Sheinbaum.

El político dijo que ello pone en riesgo el proceso interno donde seleccionarán a quien será coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación. Al mismo tiempo, admitió que dicho proceso también podría elegir al “próximo presidente de México en 2024”.

“Por que nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viendo ahorita. No habíamos visto tanto pago de encuestas falsas. No había registrado una campaña negra. Incluso contra mi familia y les habla alguien caracterizado por tener sangre fría. No soy alguien de arrebatos”, declaró.