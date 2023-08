AMLO evita hablar sobre desaparecidos en Lagos de Moreno: ‘No oigo’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador “AMLO” evitó hablar en conferencia de prensa sobre los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco.

Frente a varias peticiones de los periodistas reunidos en el salón Tesorería, para que el mandatario expusiera el reporte que tiene el Gabinete de Seguridad, este evitó el tema. En cambio, contó un chiste a modo de anécdota.

“Ayer me decía un amigo que decía su esposa; ‘Que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo (respondía el esposo). A ver por el otro (oído). ¡Que me des 500 para ir al mercado! (Gritaba la esposa). Mejor los 200”, expresó entre risas el jefe del Ejecutivo.