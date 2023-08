AMLO: ‘Con lo que ya hemos logrado, me podría morir tranquilo’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador “AMLO”, señaló que está tan satisfecho de los logros de su gobierno en el combate a la pobreza; “ya me podría morir tranquilo”.

En conferencia de prensa este lunes por la mañana, López Obrador recordó que en las últimas mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza.

“Ya estamos viendo resultados. Estoy muy satisfecho, podría decir que hasta me iría del gobierno con lo que ya hemos logrados. Incluso, podría decir que hasta me podría retirar, me podría morir tranquilo. Imagínense que teníamos un sueño, buscábamos un ideal muchos mexicanos, millones de mexicanos”, declaró.