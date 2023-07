‘Dio la vida por mi’, dueño de Zeus, el perrito que murió defendiéndolo rompe en llanto

El amo de Zeus, el perrito que perdió la vida por defenderlo de un asalto en la Ciudad de México la mañana de este viernes, lamentó su muerte, asegurando que era su mejor amigo, con quien compartía su día a día.

‘Pepe’, quien es un hombre sin hogar y dueño de Zeus, contó en una entrevista que le fue realizada, que su fiel amigo se sacrificó por defenderlo del delincuente que intentó despojarlo de sus pertenencias.

Durante la entrevista, el hombre rompió en llanto al relatar lo sucedido, pues dijo, los asaltantes lo golpearon y después dispararon en tres ocasiones contra Zeus, arrebatándole la vida tras minutos de luchar por su vida.

“El perro vino hacia a mí, herido, vino a que le diera auxilio y yo ya no pude hacer nada. Me siento mal, no sé cómo explicar, comíamos del mismo plato, de la misma cuchara, íbamos al baño juntos, dominamos juntos, la comida aquí siempre primero para ellos. Me demostró mucho más el cariño que yo, dio la vida por mí, es algo que no se puede explicar, no sé ni cómo decirlo duele, duele donde duele, en el mero corazón”, dijo.