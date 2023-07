Xóchitl Gálvez pide a AMLO que transparente los negocios de sus hijos

La senadora Xóchitl Gálvez considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un macho misógino que violó la ley al dar a conocer información fiscal de la aspirante presidencial.

“¿Cuál es su coraje? ¿Qué de vender gelatinas haya pasado a ser empresaria? Pues sí, aunque le duela. Él no sabe lo que es trabajar, más que ahora de presidente y un poco de Jefe de Gobierno, pero pues no tiene una manera de ganarse la vida. No sabe lo que cuesta pagar una nómina, no sabe lo que cuesta pagar impuestos. Yo sí sé. Si él cree que yo he cometido algún delito, yo lo invito a que me denuncie”, declaró en entrevista.

Xóchitl Gálvez: “Hay que gobernar con amor”

La legisladora considera que de resultar electa como candidata a la presidencia del Frente Amplio por México “se le va a derramar la bilis (al Presidente) porque él no quisiera verme allí, él quisiera ver a alguien distinto. Y le tengo una mala noticia: Váyase comprando un té de tila porque necesita calmarse, señor presidente. Usted no es el candidato, usted es el jefe de Estado, usted tiene que respetar la ley y ya el INE le ordenó que deje de opinar en un proceso que no le toca”.

Y aprovecho para que nos diga cómo va el Chocolate Rocío. ¿Quiénes son los clientes? ¿Cuánto ganan? Los hijos de AMLO, ¿de qué viven? ¿De qué vive el hijo que se vino de Estados Unidos, José Ramón? ¿Con qué pagaba la renta? ¿Cuánto le pagó la empresa en la que trabajaba? ¿Hizo su declaración de impuestos? Sería interesante conocer, ahora que tiene mucho interés de que se transparente, porque la verdad es que los contratos de mi empresa son privados”, agregó la hidalguense.

Opina sobre la educación en México

Sobre la situación actual en el país, la ingeniera dijo que “ya no hay escuelas de tiempo completo, no hay vacunas, no hay medicamentos para los adultos mayores, para la diabetes y para la presión arterial”.

En el mismo tenor opinó en entrevista con Maxine Woodside. “Yo le quería decir al Presidente que los niños tienen que tener escuelas de tiempo completo, sus vacunas y que aprendan inglés”, opinó.

“Soy una mujer que cree en el esfuerzo de las personas y hay que apoyarlas… El país puede salir adelante, pero necesitamos dejar el odio de descalificar a las personas. Todos somos mexicanos y hay que gobernar con amor. Hay que ponernos de acuerdo”, agregó la panista.