Xóchitl Gálvez reitera que demandará a AMLO: Ya le gané dos

Xóchitl Gálvez dijo que ” Vamos dos cero, está a punto del ponche el Presidente en términos beisboleros. Le gané el amparo, ya le gané el del INE y ahora viene una demanda penal”. Esto luego de insistir en que López Obrador violó el secreto fiscal al revelar los contratos de su empresas con otras empresas.

En entrevista en el puerto de Veracruz, la senadora y aspirante a la candidatura presidencial por parte del Frente Amplio por México, reconoció que enfrentará a todo el aparato del Estado en su contra y apuntó: “La gente me está acompañando porque saben que es un hombre que no tiene límites y que va a usar todo, pero machos como esos me he encontrado muchos en la vida”.

Declaraciones de Xóchitl Gálvez sobre AMLO

Reiteró que tiene derecho a tener una empresa exitosa y sus contratos son entre clientes privados, no son del gobierno, hay 80 millones de contratos ganados lícitamente, por lo que si el Presidente cree que hay algo indebido que me denuncie penalmente. “Pero es tan chingona mi empresa que su gobierno me ha dado contratos”, subrayó y dijo su empresa tiene 31 años.

“Cuál es el delito de una empresa que da servicios de aire acondicionado, que da mantenimiento a sistemas de alarma y detección de incendios, que hace instalaciones… Creo que el problema no es tener una empresa, el problema es robarse el dinero y de una vez los invito a que me enseñe los contratos de sus hijos, a ver con qué pagaban la renta en Houston”, dijo la senadora.

Reiteró que demandará penalmente al Presidente porque” hizo pública información confidencial de mis clientes y el delito es haber violado el Código Fiscal porque él no tiene derecho a tener acceso al SAT, él le pidió al SAT que le mandara una relación de mis clientes y eso abuso de autoridad… Él quiere hacer creer a la gente que yo soy bandida, pero yo no soy bandida, yo no me he robado dinero, él tiene muchos bandidos en su gobierno”, concluyó.

AMLO Vs. Xóchitl Gálvez: reacciones en redes sociales

En redes sociales, continuaron también los mensajes en torno a la ilegalidad de la información difundida. El comité organizador del Frente Amplio por México difundió una carta en la que piden al presidente que se abstenga de atentar contra los derechos de las personas.

Desde el Comité Organizador hacemos un llamado al presidente a que se apegue al cumplimiento de la Constitución.#FrenteAmplioPorMexico

Por su parte, la agrupación Sociedad Civil México exigió al mandatario que se apegue irrestrictamente a la legalidad y al respeto.

El exlegislador Manuel Clouthier cuestionó si el Presidente difundiría la misma información de las empresas de sus hijos y hermana. Otros más cuestionaron el uso de las instituciones del Estado para perseguir a una persona.

¿Qué publicó AMLO sobre Xóchitl Gálvez?

Como informamos, el presidente López Obrador hizo pública a través de su cuenta de Twitter supuesta información de las empresas de la senadora y los montos que habría facturado en los últimos años por diferentes servicios prestados a diversas instituciones, tanto públicas como privadas.

Pese a la resolución del INE publicada anteayer para que López Obrador se abstenga de hablar de Xóchitl Gálvez y el proceso electoral de 2024, el Presidente de nuevo hizo mención de los presuntos contratos que las empresas de Xóchitl habrían obtenido en los sexenios anteriores que, según el mandatario, sumaban la cantidad de 1,400 millones de pesos. Según dijo, al no haber sido notificado aún por el INE, aún podía hablar del tema.

Previo a que la información fuera liberada en la cuenta particular del presidente, ya había anunciado en su conferencia de prensa de hoy 14 de julio, que haría pública la información antes de ser silenciado. El enlace que acompaña su mensaje redirige a un sitio de alojamiento de diversos documentos de PDF llamado pdfhost.io. El documento difundido por el presidente replica unas hojas de cálculo con información financiera de dos empresas, sin membrete, que habría obtenido a través del Sistema de Administración Tributaria. Este hecho sería violar el secreto fiscal, ya que expone las transacciones de empresas de particulares con instituciones públicas y privadas.