Jorge Berry, periodista mexicano, pierde la vida a los 72 años de edad

Jorge Berry, periodista deportivo, colaborador de Televisa, El Financiero y otros medios, así como ex esposo de la conductora Lolita Ayala, murió en Jalisco.

Berry dio a conocer en vivo, a través de televisión, el ataque terrorista a Las Torres Gemelas, en Nueva York, Estados Unidos.

​¿Quién fue Jorge Berry, el único periodista mexicano con un anillo de Super Bowl?

​El periodista Jorge Berry fue columnista de El Financiero, trabajó más de 30 años en Televisa, así como en otros medios como la extinta televisora del Estado, Imevisión.

Berry fue experto en futbol americano y por ello llegó a ser narrador oficial de los juegos de los Raiders.

En los años sesenta, Jorge Berry fundó junto con unos amigos de la colonia Del Valle la banda Pop Music Team, “incluso llegamos a tocar con el Three Souls in my Mind”, reveló en una entrevista con La Afición.

“Le pedí trabajo a don Eduardo Orvañanos, el tío de Raúl, que en ese entonces narraba beis en el programa 8 en el 8, eran casí 8 horas de deportes los sábados, cuando ya estaba hecha la fusión entre Telesistema Mexicano y el Canal Independiente 8”, recordó sobre sus inicios en televisión.

Berry también trabajó en Estados Unidos, como en el Canal 34, de Los Ángeles, California.

¿De qué murió el periodista Jorge Berry?

El periodista Jorge Berry habría muerto tras sufrir un accidente cerebral.

En septiembre de 2022, reveló en una columna de Vallarta Opina, sentir malestares de salud, los cuales podrían relacionarse con anemia.

La última columna de Jorge Berry publicada en El Financiero fue el 29 de junio, en la cual abordó los conflictos internos de Rusia.

Su última publicación en Twitter fue el 3 de julio, al compartir un video de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.