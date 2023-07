Mexicolectivo: Una Nueva Visión de País

Tras seis meses de trabajo ciudadano, y de una gira de conversaciones en las 32 entidades con organizaciones de la sociedad civil, personalidades públicas, académicas, activistas, mujeres, jóvenes y poblaciones históricamente excluidas, Mexicolectivo presentó una Nueva Visión de País, documento que incluye una serie de propuestas y soluciones en respuesta a las problemáticas de México.



Asimismo, lanzaron la asociación civil Encuentro Mexelectivo A.C., una alternativa para la participación ciudadana, abierta a afiliación voluntaria, con el propósito de que las personas, organizaciones de la sociedad civil y candidatas y candidatos avalen y adopten estas ideas.

Una Nueva Visión de País integra seis ejes con sus subtemas correspondientes que dividen las necesidades de nuestro país en: medioambiente, energía y sostenibilidad, diversidad e inclusión, paz y estado de derecho, prosperidad, calidad de vida y México global; dentro de las cuales identifican problemáticas y presentan propuestas para cimentar la nación del mañana, desde el presente, con una visión social incluyente, ciudadana y de derechos.

Las ideas colectivas pretenden enmendar los males y dolores del país a partir de un ejercicio de reflexión y conversación colectiva desde el corto, mediano y largo plazo.



“México no puede seguir midiéndose solo con indicadores económicos”, afirmó Patricia Mercado y agregó que por ello es necesario que todas las personas salgan de la pobreza. El doctor José Narro, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que es necesario “impulsar la educación para que la ciudadanía pueda tener una mejor calidad de vida, ya que con la educación sí hay solución”.



Katia D’Artigues y Jen Mulini, quienes presentaron el eje de Diversidad e inclusión, señalaron en que para tener Una Nueva Visión de País es primordial exigir que todas las personas tengan visibilidad y estén incluidas, porque un México democrático e incluyente reconoce a sus diversidades desde una visión de igualdad.

Los ponentes que participaron fueron Eva Müller, Rodrigo Borrás, Valeria Yáñez, Claudia Bustos, Amalia Pérez, Patricia Mercado, Juan Kaye, Bosco de la Vega, José Narro, Julio Frenk, Katia D ́Artigues, Jen Mulini, Francisco Barnés, Laura Ballesteros, Lourdes Morales, Miguel Ruiz Cabañas, Concepción Olavarrieta y Víctor Manuel Borrás, quienes presentaron los 6 ejes temáticos divididos en: Eje 1: Prosperidad; Eje 2: Calidad de vida; Eje 3: Diversidad e inclusión; Eje 4: Medio ambiente, energía y sostenibilidad; Eje 5: Paz y Estado de Derecho y el Eje 6: México Global.

El final de la presentación de Una Nueva Visión de País corrió a cargo del senador Dante Delgado quien enfatizó que: “en México hacen falta opciones políticas nuevas, modernas, alejadas de las viejas formas que ya fracasaron, de las formas que sólo ven el poder como un medio para tener más poder o para satisfacer una necesidad de revancha”.

“Les pido paciencia, serenidad y confianza, llevo 30 años enfrentando al viejo régimen en todas sus formas, desde dentro y desde fuera. Tomé la decisión de luchar y, por lo tanto, de recorrer el camino largo para lograr un cambio real en México. No ha sido sencillo, mi decisión tuvo consecuencias, las afronté y pagué hasta con mi libertad. No me arrepiento y hoy tampoco estoy dispuesto a bajar los brazos.”, garantizó.

“Somos decenas de millones de mexicanas y mexicanos con el anhelo de una alternativa diferente y mejor a las que tenemos. Lleva tiempo, pero aquí se está demostrando que se puede ir hacia otro lugar en el que el respeto, el diálogo, los acuerdos, los derechos, las libertades sean el tipo de palabras más usadas. Quienes estamos aquí, coincidimos en que lo importante es construir un mejor futuro”, añadió Delgado.

Por lo anterior, elogió que la plataforma Mexicolectivo represente la participación de la gente de todos los sectores.

Una Nueva Visión de País es un documento que llama a la conversación, reflexión y participación de la población en los distintos sectores que la componen, desde la academia, sociedad civil, sectores económicos y empresariales, cultural, deportivo y la ciudadanía.

Finalmente, Mexicolectivo exhortó a todas las personas a participar a fin de enriquecer Una Nueva Visión de País.