Miguel Ángel Mancera se registra como aspirante a la candidatura presidencial

Este domingo, el Coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, se sumó a la carrera por la silla presidencial al registrarse en el proceso de selección pare representar al Frente Amplio por México en el 2024.

“Hago un respetuoso llamado para que el proceso se siga conduciendo estrictamente en la objetividad y en la transparencia, porque eso es lo que nos va a dar fuerza; reitero, no me interesa la hoguera de las vanidades, me interesa sumar, me interesa construir y ese llamado a todas y todos, es un llamado de suma”, aseveró.