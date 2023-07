México avanza a semifinales de la Copa Oro

Orbelín Pineda anotó un penal en el arranque del segundo tiempo, Erick Sánchez sumó otro sobre el final del encuentro y México se complicó, pero derrotó el sábado por 2-0 a Costa Rica para avanzar a las semifinales de la Copa Oro.

Pineda convirtió desde los 11 pasos a los 52 minutos y Sánchez agregó un tanto a los 87 para los mexicanos que se metió a la ronda de los cuatro mejores donde esperan al ganador del encuentro entre Guatemala y Jamaica del domingo.

El Tri, dirigido por Jaime Lozano, volvió a padecer por la falta de profundidad en el último cuarto de cancha, pero una falta sobre Henry Martín dentro del área le abrió la puerta a la ronda de los cuatro mejores.

“Fue un partido durísimo con una Costa Rica que iba al alza”, dijo Lozano en rueda de prensa. “¿Qué me deja el resultado?, un gran sabor de boca por no recibir gol, somos un equipo potente al ataque y si mantenemos la concentración seremos candidatos serios para avanzar y conseguir la Copa”.

Con el resultado, los mexicanos alargaron su racha de encuentros sin derrotas ante los costarricenses, que no logran vencerlos desde octubre del 2013.

Con el interino Lozano, lbuscan recuperar el campeonato de este torneo que cedieron en el 2021 ante Estados Unidos, que en el otro lado de la llave se medirá ante Canadá el domingo en los cuartos de final.

“Lo que vi del primer día a hoy ha sido extraordinario (el cambio), no es que haya estado mal, pero cuando los resultados no te acompañan no es fácil tener un grupo unido, pero no ha sido por nosotros sino por ellos mismos”, dijo Lozano. “Si tiro el tiempo atrás de la primera vez que estuve con ellos no tenemos nada que ver con lo que somos hoy”.