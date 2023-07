Ildefonso Guajardo se baja de la carrera a la candidatura presidencial

El ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó este domingo nueve de julio, su decisión por “bajarse” de la contienda para la candidatura a las elecciones 2024 por parte de la oposición.

A través de sus redes sociales, compartió el mensaje dirigido a su partido y seguidores, en el que recordó que hace cinco meses tomó la decisión de aspirar a la presidencia y que hoy decidió terminar.

Idelfonso Guajardo reconoció en su anuncio, reconoció que no cuenta con lo suficiente para competir con sus compañeros de coalición, por lo que decidió ya no ser partícipe en esta carrera por la silla presidencial.

“Con el realismo que me caracteriza, reconozco que no fueron suficientes estos cinco meses para lograr un posicionamiento que me permita en este momento aspirar a competir. Hoy he resuelto declinar por mi aspiración personal, pero me sumo al anhelo de millones de mexicanos que desean un país más justo de libertades y oportunidades”, aseveró.