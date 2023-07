Identifican a ‘Lady Aeropuerto’, mujer que causó destrozos en el AICM

Una mujer fue nombrada “Lady Aeropuerto” en redes sociales, luego de ser grabada realizando destrozos en una aerolínea dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), misma que ya fue identificada; se llama María Guadalupe “N”, de 56 años de edad.

La mujer tuvo un ataque de ira cuando una colaboradora de una aerolínea le indicó que no aparecía en el sistema la reservación que hizo, a través de una agencia de viajes.

“Lady Aeropuerto” reaccionó a la respuesta haciendo aspavientos y arrojando al suelo los objetos del mostrador, al tiempo que insultaba a la empleada que la atendió.

“Si no quieren, no me regresen mi dinero (…), pero esto les va a costar”, grita María Guadalupe “N”.