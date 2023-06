AMLO confirma que AICM estará bajo control de la Marina

El presidente Andrés Manuel López Obrador “AMLO” indicó esta mañana que la Secretaría de Marina (Semar) estará bajo el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

López Obrador explicó que gracias a la presencia de la corporación, han logrado reducir varios delitos que perjudicaban a la terminal área de la capital de la república mexicana.

“La presencia de la Marina ha garantizado muchas cosas en el aeropuerto de la Ciudad de México, se está controlando mucho, ya no hay robos de maletas y se cuida que no entren drogas, no como antes”, destacó el mandatario.