Claudia Sheinbaum se despide de la jefatura de Gobierno CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, dejará en unos días su puesto para contender por la candidatura de su partido a la presidencia.

Cientos de personas se acercan al Monumento a la Revolución para despedir a Claudia Sheinbaum, quien se convirtió en jefa de Gobierno en el 2018 y será el marco del “Encuentro Ciudadano” encabezado por Claudia Sheinbaum.

El último evento se llevará a cabo al frente de la capital, luego de que Claudia Sheinbuam anunciara su renuncia a partir del 16 de junio, quien buscará ser participante a la candidatura de Morena para las elecciones de 2024.

Claudia rendirá cuentas

La jefa de Gobierno, rendirá cuentas sobre las acciones logradas durante su gobierno, también los proyectos que inició y los que se encuentran en curso.

Claudia Sheinbuam llegó al Monumento a la Revolución fue recibida entre aplausos y gritos de apoyo por los habitantes. El encargado del sonido la anunció después de las 16:20 horas.

El gabinete de Sheinbaum la acompaña en el escenario. También Martí Batres, propuesto por la mandataria para tomar su puesto, fue recibido con aplausos.

“Me da mucho gusto que esté aquí el equipo de Gobierno, muchas gracias empresarios, diputados, senadores, a mis compañeros, que nos queremos tanto”, explicó.

AMLO es le mejor presidente

La jefa de Gobierno aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el mejor mandatario que ha tenido México en su historia moderna.

“Nunca nos mareamos. No robamos, no mentimos y no traicionamos al pueblo de México. Gobernamos con la mística de mandar obedeciendo”, dijo Sheinbaum.

“Hemos hecho una inversión histórica en el Metro. La Línea 1 es una nueva, es una inversión multimillonaria, pero no podíamos dejar la ciudad con la línea que sabíamos que ya tenía muchos problemas”, mencionó la mandataria.

Destaca conciertos en el Zócalo

Sheinbaum destacó los conciertos masivos que se realizan en el corazón de la capital. “La cultura es un derecho. Por eso hay conciertos en el Zócalo de la Ciudad de México”, explicó.

La jefa de Gobierno dijo que es tiempo de que las mujeres sean protagonistas de la historia; “nunca más un México sin nosotras”

Sheinbaum detalló que cuando las mujeres son agredidas en sus hogares, los hombres son quienes tienen que salir de casa con medidas cautelares. “No están solas, un Gobierno debe estar cerca del pueblo, de sus mujeres y sus niñas“, dijo Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.

‘No es un adiós’

“No es un adiós, es el inicio de una nueva etapa del futuro de nuestra patria”, explicó la jefatura de Gobierno, “para buscar ser la primera mujer que encabece el destino de la nación’’, sentenció Sheinbaum. Agregó que trabaja para construir un país en paz, para disminuir la pobreza y darle continuidad a la transformación iniciada por AMLO.

“Vamos a seguir haciendo historia. Gracias por permitirme gobernar esta maravillosa ciudad, gracias por permitirme seguir a su lado. Amor con amor se paga o dicho de otra manera, el cariño y el amor de un pueblo se lleva siempre en el corazón. Viva la cuarta transformación de la República”, finalizó Sheinbaum en su discurso de despedida de la CDMX.