¿Dónde se puede nadar con el tiburón ballena en México?

El tiburón ballena es uno de los animales más imponentes que habita los océanos, y pese a que su gran tamaño puede ser intimidante no representa ningún peligro para los humanos.

El tiburón ballena (Rhincodon typus) es conocido como el pez más grande del mundo ya que puede llegar a medir hasta 12 metros de longitud, comúnmente avistado en los océanos y mares cálidos tropicales que caracterizan la región de la Península de Yucatán, principalmente Quintana Roo.

La temporada para nadar con el tiburón ballena es una de las épocas con más visitantes en la Península de Yucatán y el norte de México. Si eres de los aventureros que desean acercarse a los únicos miembros de la prehistórica familia Rhincodontida que habita en los océanos, aquí te damos los detalles.

¿Dónde y cómo nadar con tiburón ballena?

Este majestuoso animal existe desde hace millones de años por lo que despierta el interés de turistas de todo el mundo, quienes eligen los populares destinos de México como Holbox, Cancún y Baja California para lograr avistar al tiburón más grande que habita en los océanos.

Cada entidad costera tiene reglas anuales y planes de manejo para la temporada de avistamiento y nado con el tiburón ballena que detallan las obligaciones de los prestadores de servicios (tours), las actividades permitidas e indicaciones que todos los turistas deben seguir al entrar al agua.

Para nadar con el tiburón ballena, Oceana – organización para la protección de los océanos – detalla tres reglas de oro: No toco, no monto y no estorbo.

“Al nadar con el tiburón ballena el famoso: toco, juego y aprendo no aplica. Por ningún motivo debes tocar y mucho menos montar o alimentarlo ni a él ni a ninguna otra especie que encuentres en el camino. Tampoco te pongas frente al animal para no restringir su movimiento natural”, detalla Oceana sobre cómo nadar con el tiburón ballena.

¿Dónde se puede ver en México?

En México, los lugares donde se puede ver al tiburón ballena son:

Bahía de Los Ángeles, Baja California

Bahía de La Paz, Baja California Sur

Isla Mujeres, Quintana Roo

Puerto Juárez, Quintana Roo

Chiquilá, Quintana Roo

Isla Holbox, Quintana Roo

Cancún, Quintana Roo

Aunque es más común verlo en México, también se han registrado avistamientos de esta especie en aguas más frías como en la costa de Nueva York, lo que demuestra su capacidad de adaptación.

¿Cuándo ver el tiburón ballena en México?

Al tratarse de un pez que disfruta de las aguas cálidas, no es de extrañar que la temporada de avistamientos del tiburón ballena en México coincide con el inicio de la época más cálida del año entre mayo y septiembre, aunque al norte del país pueden verse en fechas posteriores.

¿Dónde se puede nadar con el tiburón ballena?

México está rodeado por los océanos tropicales del mundo, pero si lo que los paseantes desean es disfrutar de una gran aventura marina con este tiburón, el Caribe Mexicano es el lugar ideal.

Holbox y Cancún son las elecciones ideales en Quintana Roo, mientras que Baja California es la opción número uno para los paseantes en el norte.

La Isla Holbox, ubicada entre el Golfo de México y el mar Caribe, es el lugar ideal para aventurarse mar adentro en búsqueda de estos animales ya que es una de sus regiones favoritas para alimentarse y reproducirse. En 2009 fue decretada Reserva de la Biosfera (RB) del tiburón ballena.

¿Cuándo nadar con tiburón ballena?

De acuerdo con lo registrado durante 2021 y 2022, este año se puede esperar que las fechas para nadar con el tiburón ballena serían:

Del 1 de junio al 15 de diciembre en Baja California.

Del 1 de junio al 17 de septiembre en Riviera Maya, Cancún, Isla Mujeres, Puerto Juárez, Chiquilá e Isla Holbox en Quintana Roo

Las fechas de llegada del tiburón a mares mexicano puede variar por varios factores como el cambio climático, cambios en las temperaturas del agua y la disponibilidad de su alimento, etc.

¿Cuánto cuesta nadar con tiburones ballena?

A continuación, te presentamos los precios aproximados para nadar con el tiburón ballena en diferentes playas de México. Es importante tener en cuenta que estos precios pueden variar dependiendo de la temporada, la ubicación y los servicios incluidos:

Isla Holbox: De 1,500 a $2,000 MXN por persona.

Isla Mujeres: Entre $1,800 y $2,500 MXN por persona.

Cancún: De $2,000 a $3,000 MXN por persona.

La Paz: Desde $2,500 hasta $3,500 MXN por persona.

Los Cabos: Entre $2,500 y $4,000 MXN por persona.

Dependiendo del tour contratado, estos precios pueden incluir el transporte desde el lugar de hospedaje al puerto, guías especializados, equipamiento para la natación con tiburones, equipo de snorkel, chalecos salvavidas, refrigerios y comida.

¿Cuándo es temporada de tiburón ballena en Holbox?

La temporada de tiburón ballena en Holbox inicia el 15 de mayo hasta el 16 de septiembre con la llegada de entre 800 y mil 400 ejemplares.

Sin embargo, las fechas más recomendables para los avistamientos van desde mediados de junio hasta septiembre cuando también ocurre el fenómeno natural de la bioluminiscencia marina.