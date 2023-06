Morena define reglas para contienda presidencial

Durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del partido oficialista Morena, se dieron a conocer nuevos detalles sobre el proceso de selección de la o del candidato presidencial.

Los precandidatos que participarán en este proceso serán Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, así como Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista de México y Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo (PT).

La precampaña se llevará a cabo desde el 16 de junio hasta el 30 de agosto, brindando un periodo de tiempo para que los precandidatos presenten sus propuestas y realicen actividades de promoción entre la ciudadanía.

Cada precandidato propondrá dos casas encuestadoras, y se llevará a cabo un sorteo para seleccionar entre las propuestas. De este proceso, se elegirán cuatro casas encuestadoras que llevarán a cabo las encuestas correspondientes entre el 5 y 6 de septiembre de este año.

El anuncio del candidato o candidata presidencial de Morena se realizará entre el 5 y el 6 de septiembre, en una fecha cercana a la conclusión de las encuestas y el análisis de los resultados obtenidos.

El levantamiento de encuestas será acompañado por representantes de los aspirantes, ello del 28 agosto al 3 de septiembre levantamiento de encuestas. Con un posible anuncio oficial del ganador el 6 de septiembre.

Entre algunos de los requisitos que se les solicita está el evitar participar en medios del viejo régimen; no dinero ilícito; no comunicación con comisión de encuestas ni descalificaciones; no intervendrá AMLO, gabinete, gobernadores, alcaldes, coordinadores de legisladores, dirigentes nacionales y estatales de morena.

Se confirmó que habrá premios de consolación y los segundo y tercer lugares se incorporen al gabinete o sean coordinadores parlamentarios. los restantes con lugares en diputados y senadores.

Con información de Juan Carlos Machorro