¿Eduardo Verástegui buscará la presidencia? Así se promueve

Eduardo Verástegui lanzó un mensaje en redes sociales sobre las elecciones presidenciales de 2024. Aunque no afirma explícitamente si buscará ser candidato para el Poder Ejecutivo, propone un “camino de la innovación” para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

“Yo sí sueño son un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación, yo sí sueño en el día que ningún migrante tenga que ir de nuestro país por necesidad y falta de oportunidades, yo sí sueño con un país donde reconozcamos que todos somos iguales en dignidad y se respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, mencionó el también presidente de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en México.

Eduardo Verástegui invita a elegir

El activista señaló en un video que publicó en sus redes sociales que en los comicios del próximo año, los mexicanos deberán elegir entre dos caminos: los mismos de siempre, donde se refiere a los políticos de todos los partidos, y el “camino de la innovación”.

“Estamos a un año de las elecciones del 2024, donde los mexicanos no solo tenemos que elegir a nuestro próximo presidente. Ese día vamos a elegir entre dos caminos: la brecha, la misma de siempre, donde cada seis año escuchamos los mismos discursos, contando los mismos problemas y promesas de soluciones que no funcionan”, mencionó.

Al hablar de su propuesta sobre “el camino de la innovación, de la seguridad y del crecimiento”, mencionó que este apuesta a las “grandes ideas” que llevan al México que todos queremos.

“Construyamos juntos el sueño mexicano. Los mexicanos somos águilas reales, no aves de corral como nos lo han querido inculcar, no. De brinquito en brinquito no vamos a llegar a ningún lado. Volemos alto como las águilas que somos. El cielo es el límite”, enfatizó.