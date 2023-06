Marcelo Ebrard renuncia a la SRE, va por candidatura con Morena

Marcelo Ebrard, corcholata presidencial, anunció que presentará su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores el próximo lunes 12 de junio para dedicarse de lleno a defender el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador en todo el país.

“He resuelto también solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 junio a primera hora, la próxima semana”, anunció Ebrard en medio de los gritos de “Marcelo, Marcelo”.

El todavía canciller agregó que se dedicará de lleno a defender el proyecto. Que encabeza el presidente López Obrador en toda la República Mexicana, “con alegría y resolución”.

Marcelo Ebrard dijo en la conferencia de prensa que le “entusiasma participar en este gran movimiento Morena. Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la cuarta transformación. Y también me entusiasma actuar con congruencia, por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con los ciudadanos y ciudadanas”.

Marcelo agradece al presidente López Obrador

El canciller agradeció al presidente López Obrador por su respaldo, su confianza, su generosidad, su orientación y su cercanía todos estos años y “así seguiremos los años por venir”.

“Sonrían compañeros, compañeras, todo va a estar bien”, dijo al finalizar su mensaje.