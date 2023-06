AMLO dedica ‘Ya Supérame’ de Grupo Firme a opositores

Frente a los cuestionamientos que surgieron por el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador “AMLO” dedicó un mensaje a todos sus críticos con Grupo Firme y el tema Ya Supérame en conferencia de prensa este martes.

Durante la “mañanera”, el mandatario reviró a la politóloga y escritora Denise Dresse, quien definió a Gómez como una “delincuente electoral” por el caso de los descuentos a trabajadores de Texcoco y también agregó que su ruta al gobierno del Estado de México “no ha sido la austeridad republicana o la pobreza franciscana”.

AMLO categorizó los señalamientos contra Delfina Gómez como ofensivos, además de “clasistas y racistas”, después de que en uno de los comentarios se le calificara como “maloliente”, lo que abonó se podría tipificar como delito.

“Este pensamiento no les ayuda, es muy ofensivo, es sentirse superiores, es clasismo, se ofende a la gente, a millones de mexicanos, esto es hasta un presunto delito, puede ser al tratar así a una persona”, detalló.

Al mismo tiempo, defendió a la virtual gobernadora del Estado de México al afirmar que es una mujer honesta e íntegra, “mucho más honesta que quienes han hecho estos juicios temerarios”, por lo que recomendó a los detractores de Gómez hablar con la gente de Texcoco para formarse una idea de quién es.

“Ella no ha sido dirigente, ha sido maestra de primaria. La maestra no tiene fortunas, no es rica”, remarcó.