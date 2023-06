Instalan urnas electrónicas por primera vez en Edomex

Para las elecciones del Estado de México (Edomex) en donde se elegirá a la gobernadora que suplirá a Alejandro del Mazo, fueron implementadas por primera vez urnas electrónicas.

Se instalaron tres casillas en el parque Naucalli y una más en el fraccionamiento Boulevares en el municipio de Naucalpan, Edomex.

Oficialmente es la primera vez que se implementa el sistema de urnas electrónicas en todo el estado de México, son 4 las que están funcionando el día de hoy. Para la gente que no sabía es algo novedoso, pero muy sencillo y muy práctico”, dijo el licenciado Salvador Corona Hernández, observador del Instituto Nacional Electoral (INE).

10 minutos después de las 8 de la mañana instalaron las mesas y el equipo electrónico necesario para emitir los votos.

Votan en urnas electrónicas en el Edomex

Algunas personas de la tercera edad que llegaron muy temprano mencionaron que no fue muy complicado el proceso, recibieron instrucciones por parte del personal del Instituto Nacional Electoral para poder emitir su voto.

Emitir el voto de forma electrónica me parece que es una forma práctica y segura, creo que así no puede haber en ninguna situación con las boletas de que se las lleven, así ya quedó el voto electrónico. Yo que soy de la tercera edad que todo lo electrónico para nosotros es complicado se me hizo muy sencillo, esto está mucho mejor que años atrás qué tienes que tachar las boletas y el proceso fue mucho más rápido”, dijo Margarita Salazar.