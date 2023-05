Jóvenes desaparecidos en call center: Familias de Jalisco protestan por criminalización

Los familiares de las víctimas lamentaron que después de siete días de la desaparición de los muchachos no se registren avances de la investigación

Familiares de los jóvenes desaparecidos en una empresa de call center en Zapopan lamentaron que el gobernador de Jalisco haya mencionado que son delincuentes, al tiempo que reprobaron que a las personas no localizadas se les esté investigando por drogas o una presunta relación con el crimen organizado.

“Salimos todos con información en donde tenemos que la línea de investigación preliminar es fraudes telefónicos, nada que ver, es un absoluta mentira lo que se publica con la noticia que se publica hoy sobre el tema de drogas y crimen organizado”, comentó la hermana de Arturo, uno de los desaparecidos.

Jóvenes siguen sin aparecer

Los familiares de las víctimas lamentaron que después de siete días de la desaparición de los muchachos no se registren avances de la investigación, pese a que se acordó que se realizarían reuniones periódicas para darles a conocer los avances del caso.

“Sin embargo, pues sí vamos identificando pues ciertas anomalías, ciertas inconsistencias, existen omisiones de información desde los primeros días de este caso, lunes, martes se hizo saber justamente para darles herramientas a la Fiscalía y a las autoridades para que supieran qué buscar, dónde buscar y pues bueno, hasta siete días después nos vuelven a tomar en cuenta, lo cual se agradece, pero ya se nos fue una semana de tiempo valioso”, mencionó Beatriz Robles, otra de las familiares.

Van 8 desaparecidos

Mencionaron que hay otra persona desaparecida, sumando ocho personas que no han sido localizadas; éste sería un hombre que no trabajaba en la empresa, pero es amigo de uno de los desaparecidos, y no se supo de su paradero desde 18 de mayo.

“Hay ocho que no han regresado a casa, incluidos mi hermano, el día de ayer se reconoció a una persona más que no trabajaba en call center, no sabemos en este call center pero sí era amigos y sí se conocían”, dijo la familiar de Arturo.

¿Quiénes son los jóvenes desaparecidos en Jalisco?

Las personas desaparecidas en el call center de Zapopan son dos mujeres y cinco hombres, según las autoridades locales.

Los nombres de las personas que se encuentran desaparecidas son:

Itzel Abigail

Carlos David

Carlos Benjamín

Arturo

Jesús Alfredo

Mayra Karina

Jorge Miguel

La Fiscalía de Jalisco ha afirmado que el primer reporte de desaparición se registró el 23 de mayo pasado, cuando tomaron conocimiento de las desapariciones de los hermanos Itzel y Carlos David.