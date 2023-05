Identifican a hombre que arrojó a perro en aceite hirviendo

El sujeto que arrojó a un perro en aceite hirviendo afuera de una carnicería en Tecámac, Estado de México, ya está identificado y existe una orden de arresto en su contra por maltrato animal.

Así lo informó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien aseguró que están en la mejor disposición de ayudar a la fiscalía estatal para coadyuvar en la captura.

Te podría interesar: Influencer ofrece 50 mil pesos por información del sujeto que arrojó a perro en aceite hirviendo

Rodríguez subrayó que está abierta una carpeta de investigación contra quien arrojó a un perro en aceite, el cual asistía a la carnicería a diario por algo de comer, según Óscar Ávila, dueño del negocio, quien fue amenazado por el hombre que actualmente está prófugo.

“Estamos en la mejor disposición de ayudar en la detención de esta persona, es una crueldad infinita cómo procedió a tratar así a un animalito, eso no es correcto, estaríamos trabajando también sobre el caso”, remarcó la funcionaria, anunciando que desde el gobierno federal llevarán a cabo jornadas para concientizar sobre la crueldad en contra de animales.

El individuo que dañó al can en una carnicería de Tecámac, Estado de México, el pasado 28 de mayo y lo mató tras lanzarlo en un cazo con aceite hirviendo donde freían el chicharrón, podría pasar hasta 6 años en la cárcel, según la legislación mexiquense.

El artículo 235 establece que el castigo por maltrato animal oscila entre los 3 y 6 años de prisión y de 200 a 400 días de multa.

“A quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituye plaga, se le impondrá una pena de 3 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días de multa y se incrementarán hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el cuidado de animales”, leyó la secretaria de Seguridad, citando la legislación del Estado de México.