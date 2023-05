AMLO defiende su derecho a pensión de adulto mayor; ‘Me corresponde’

AMLO afirmó que si recibe la pensión universal es porque cumple con la edad requerida, al tiempo que asegura que no es millonario

El presidente Andrés Manuel López Obrador “AMLO” ahondó en su derecho de recibir la pensión universal que entregan a las personas de la tercera edad en México, luego de que en su declaración patrimonial de 2022 notificara que es beneficiario.

Luego de las críticas de personas que no concuerdan con el hecho de que el jefe del Ejecutivo goce ya del apoyo, el tabasqueño refirió en conferencia de prensa este lunes que sí tiene derecho a la pensión porque no es millonario y al terminar su administración vivirá de la venta de sus libros y pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Es cierto, ya la recibo porque ya me corresponde y aprovecho para aclarar que el apoyo a adultos mayores es universal; es decir, para todos los adultos mayores (…) Son derechos universales (…) yo no puedo decir ‘no lo recibo’”, explicó.

“A mí sí me va a ayudar porque yo no voy a recibir pensión del gobierno, como los anteriores presidentes; voy a reunir mis tiempos de trabajo para recibir mi pensión del ISSSTE, que tiene un tope y de eso voy a vivir porque no soy millonario, porque nunca he tenido en mi vida el propósito de acumular riqueza”, compartió el presidente.