¿’Canelo’ morenista? Saúl Álvarez apoya a diputado de Morena para jefe de Gobierno de CDMX

El boxeador, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha causado polémica tras sus últimas declaraciones en las que destapó al diputado morenista, Miguel Torruco, al proponerlo para ser el próximo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Este miércoles, durante la develación de la estatua de arcilla en su honor que se encuentra en el Museo de Cera de la Cdmx, el pugilista jalisciense aprovechó las cámaras para agradecer al político por su presencia en la honorifica celebración.

Asimismo, en sus palabras de agradecimiento, aseveró que Miguel Torruco Garza del partido Morena, podría hacer un buen trabajo como sucesor de la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

A la par, Torruco Garza agradeció los elogios de Saúl, con quien dijo mantener una amistad desde hace ya muchos años, al tiempo de adelantar cuáles son sus siguientes pasos en su futuro político.

“Canelo es un gran amigo desde varios años, lo vi desde el inicio de su carrera, tenemos la misma amistad. Que de un gran campeón venga semejante elogio, con mucho gusto lo tomamos. No creo que haya político al que no le gustaría sumar y gobernar en esta gran nación, en este caso en la Ciudad de México, pero no se trata de dónde quiero estar, sino de dónde puedo sumar más”, dijo.