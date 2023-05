La OMS decreta el fin de la emergencia por COVID

La Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó este viernes 5 de mayo la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020, ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global, destacando que esta pandemia dejó más de “20 millones de muertos”:

La decisión fue anunciada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, después de que este jueves se reuniera el comité de emergencia del organismo para analizar la actual situación de la pandemia, que en más de tres años ha afectado al menos a 765 millones de personas.

El comité de emergencias de la OMS declaró por primera vez que el covid-19 representaba su nivel más alto de alerta hace más de tres años, el 30 de enero de 2020. El estado ayuda a centrar la atención internacional en una amenaza para la salud, además de reforzar la colaboración en vacunas y tratamientos. Levantarlo es una señal del progreso que el mundo ha logrado en estas áreas, pero el covid-19 llegó para quedarse dijo la OMS, incluso si ya no representa una emergencia.

La tasa de mortalidad se ha desacelerado desde un pico de más de 100 mil personas por semana en enero de 2021 a poco más de 3 mil 500 en la semana hasta el 24 de abril, según datos de la OMS. Al 3 de mayo, el cuadro de indicadores de la OMS mostraba poco menos de 7 millones de muertes registradas oficialmente.

“El COVID-19 ha cambiado nuestro mundo, y nos ha cambiado a nosotros. Esa es la manera que debe ser. Si todos volvemos a cómo eran las cosas antes del COVID-19, habremos fallado en aprender nuestras lecciones y le habremos fallado a las generaciones futuras”, escribió el líder de la OMS en Twitter.

