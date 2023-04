Recomiendan no descargar archivos de la Conagua por peligro de hackeo

El fundador de la firma de ciberseguridad Silikn, Víctor Ruíz, advirtió sobre la existencia de los riesgos de sufrir el ciberataque por virus al descargar archivos del portal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Mencionó que la página electrónica de la Conagua fue atacada por un malware BlackByte desde el pasado 13 de abril, mismo, que podría infectar los dispositivos de los usuarios externos que descarguen algún archivo del portal.

“No está de más, podría no pasar nada, pero también existe el riesgo de que descarguen algún archivo PDF o Excel que estuviera contaminado. Yo creo que la recomendación no está de más, es una advertencia para no tener la interacción acostumbrada con el portal”, destacó.