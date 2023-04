Peña Nieto, en la mira de Andorra por usar aviones de Collado

Peña Nieto utilizó -después de abandonar el poder- dos aeronaves propiedad de su ex abogado Juan Ramón Collado, encarcelado en México desde mediados de 2019. Y a su vez, está en el centro de la indagatoria abierta en el país europeo por delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad documental. Peña reconoció que … Leer más

Peña Nieto utilizó -después de abandonar el poder- dos aeronaves propiedad de su ex abogado Juan Ramón Collado, encarcelado en México desde mediados de 2019. Y a su vez, está en el centro de la indagatoria abierta en el país europeo por delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad documental. Peña reconoció que viajó varias veces en los aviones privados de Collado. Así lo asegura una investigación abierta por la policía de Andorra.

El periódico español El País publicó una investigación en la que cita el informe de los agentes andorranos que pidieron a las autoridades judiciales de Estados Unidos. Donde Collado Mocelo registró sus aeronaves, datos sobre los vuelos de estos en el país americano. Además afirman que el abogado preso es el responsable de abonar un tratamiento médico para una de las hijas de Peña Nieto en Estados Unidos por 91 mil euros (casi 2 millones de pesos).

Peña Nieto y su vida en Madrid

Peña Nieto gobernó México de 2012 a 2018, pero vive en Madrid en una de las urbanizaciones más lujosas y exclusivas de la capital española, desde octubre de 2020. Esto cuando consiguió tramitar la llamada “visa de oro” después de comprar en España un inmueble de más de medio millón de euros (10 millones de pesos).

Desde que reside en Valdelagua, el fraccionamiento con seguridad privada y a unos 30 kilómetros de la ciudad, Peña Nieto no hace apariciones ni se prodiga en sitios públicos. A diferencia del también ex presidente de México y residente en Madrid, Felipe Calderón, no desempeña ninguna actividad profesional.

Administra bienes

Calderón Hinojosa trabaja para una fundación del ex presidente español José María Aznar. Mientras Peña Nieto se presume que se dedica a administrar los bienes que acumuló tras su paso por la política en México. Primero como gobernador del Estado de México y después como presidente.

La investigación sostiene que “el novedoso nexo entre el letrado [Collado] y Peña Nieto aparece en un informe inédito de la policía de Andorra de junio de 2022 que forma parte del sumario de la Operación Jet”, en la que se indaga precisamente si Collado cometió blanqueo y un delito contra la administración de justicia.

“Viajé tres veces”

El propio Peña Nieto reconoció al diario español que sí viajó: “Viajé tres veces en el avión [de Collado]. Volamos alguna vez a Miami. De allí, a Madrid. Lo recuerdo muy bien. En una o dos ocasiones. Siempre porque me invitó. Nunca usé el avión para fines personales”, señaló el ex mandatario.

Entre esos viajes que realizó Peña, uno fue para llevar a una de sus hijas a la clínica Mayo en Rochester, en Minnesota. Donde a ella se le hizo una cirugía tras sufrir un accidente de esquí. En la misma conversación Peña Nieto rechaza las sospechas de la policía andorrana: “Él no pagó nada. Mi hija tuvo un accidente en 2019 muy delicado. Casi se queda paralítica. Fue un mes y pico después de que yo dejara la presidencia. [Collado] no pagó absolutamente nada del hospital. Nada. Estuvo muy cerca de mí, en disposición de ayudar tras el percance. Le puedo decir que [los gastos de la operación] los cubrió el seguro médico de mi hija”, explicó.

Niega a Collado

Durante la conversación, Peña negó incluso de que Collado fuera su abogado: “Nunca ha sido mi abogado. No le he contratado en ningún caso. ¿Es mi amigo? Sí. ¿Lo conozco? Sí. ¿Tengo una relación profunda? Yo diría que no. Pero hoy le puedo decir que le tengo un enorme aprecio y estima por el gesto de gratitud que tuvo con mi hija. Deseo que su asunto se resuelva. ¿Creo que es inocente? Lo creo”.

En la investigación contra Collado en Andorra se solicitó el embargo de sus bienes en España. Entre los que destaca un departamento de lujo de 233 metros cuadrados en el hotel de lujo Four Seasons, valorado en más de 4 millones y medio de euros (94.5 millones de pesos).