AMLO reaparece y reconoce ‘desmayo transitorio’

Tras los rumores sobre su estado de salud, este miércoles 26 abril por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador “AMLO”, publicó un video en el que contó que contrajo COVID y en consecuencia de la gira que tuvo por el sureste, la situación se complicó por la carga de trabajo.

Con un traje y corbata azul, el mandatario se dirigió a los mexicanos y explicó los hechos acaecidos el pasado 23 de abril, cuando apareció por última vez en público.

“Estoy bien, tengo COVID se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima. Fui después de Quintana Roo, estuve en Chetumal, en Cancún, en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya, pues como que me quedé dormido fue una especie de váguido”, expresó.