Ticketmaster: Abusos en México, EU y Canadá ya lo tienen en la mira

Ticketmaster es una empresa estadounidense fundada en 1976, fusionada en el 2010 con Live Nation, la cual se ha expandido rápidamente en el mercado global como líder en la venta de boletos para eventos de entretenimiento.

En el 2019, antes de la pandemia, reportó la organización de 40 mil eventos en todo el mundo y la venta de 485 millones de boletos y el control de 300 recintos. A pesar de su gran trayectoria, los últimos años ha tenido problemas que provocaron un gran descontento entre sus clientes.

Las polémicas de Ticketmaster

En México, el pasado diciembre, Bad Bunny cerró su último tour “Un Verano Sin Ti” en el Estadio Azteca. A pesar de que los boletos se agotaron muchos meses antes, el día del primer concierto el estadio no se llenó. Uno de los conciertos más esperados del año defraudó a alrededor de 2 mil 155 personas con boleto en mano, ya que, en la puerta, su acceso fue negado. De acuerdo con la versión oficial, fallas en el sistema provocaron que boletos adquiridos de forma legal en la plataforma fueran identificados como falsos o duplicados.

Ante este panorama, decenas de personas se quejaron ante la Profeco, por lo que este organismo le exigió a Ticketmaster reembolsar el precio completo del boleto junto con un 20% de indemnización. Más de 18 millones de pesos han sido devueltos a aquellos quienes fueron perjudicados ante este error.

Las indemnizaciones por parte de Ticketmaster México no sólo se ocasionaron por el error en el concierto de Bad Bunny, pues también durante la pandemia, muchos de los eventos en vivo que fueron cancelados, todavía hoy quedan pendientes los reembolsos de eventos del 2020, 2021 y 2022.

Taylor Swift vs Ticketmaster

En los Estados Unidos Ticketmaster está bajo el escrutinio de una Comisión Investigadora del Senado por acusaciones de operar como un monopolio y fallas en la venta del concierto de Taylor Swift. En el año 2010, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos autorizó la fusión entre la empresa Live Nation y Ticketmaster y les fijó una serie de condiciones que hoy están en duda.

La compra para boletos del concierto dejó a los fanáticos de Taylor Swift estresados y desesperados, pues el sistema se saturó, ya que el acceso fue libre y no se limitó a usuarios verificados.

Más de 14 millones de usuarios esperando en la fila para la preventa de Verified Fan provocaron filas virtuales de horas. En la audiencia en el senado, Joe Berchtold presidente de Live Nation culpó a los bots del problema técnico, afirmación que fue puesta en duda por algunos senadores por no haber desarrollado un algoritmo que distinga a un consumidor de un bot.

Errores del sistema

Además, se presentaron errores en el acceso a esta preventa especial, ya que Ticketmaster no identificaba cuentas que ya existían. Una aficionada y fan de Taylor nos comenta: “tenía un código de Verified Fan, lo cual me permitía acceder a la preventa, pero un error en el sistema de Ticketmaster decía que no existía una cuenta con mi correo electrónico”.

El enredo en el sistema además de privarle el acceso a muchos a la preventa, vendió todas las entradas por lo que no se pudo dar una venta general. Los boletos cayeron en manos de los revendedores y alcanzaban los miles de dólares. Los hechos llamaron la atención del Senado de los Estados Unidos por lo que llamaron a un comité judicial en el que se discutió el monopolio y la falta de competencia en el mundo del entretenimiento.

Demanda colectiva en Canadá

En Montreal, Canadá se presentó una demanda colectiva en contra de Ticketmaster por “engañar intencionalmente al consumidor con fines de cobrar más ganancias”. El comprador canadiense adquirió un boleto en la zona Platino para la única fecha del concierto de Drake.

Este boleto costó alrededor de 750 dólares canadienses y a pesar de ser un precio elevado, el comprador estaba dispuesto a pagarlo considerando que era la única fecha y el boleto tenía buena ubicación. Al día siguiente, Ticketmaster abrió una nueva fecha con los mismos boletos platino a 300 dólares.

Por tanto, las autoridades canadienses exigen que se reembolse la diferencia entre los boletos y que la empresa tome responsabilidad y se comprometa con el consumidor.

Boletera lidera ventas

A pesar de que existen otros competidores en el mercado para la venta de eventos en vivo, Live Nation – Ticketmaster permanece en la cima como la empresa principal de eventos trayendo artistas internacionales y espectáculos al público.

Recientemente la empresa se ha enfrentado a varias demandas colectivas por parte de los consumidores por errores perjudiciales para el público y se han iniciado investigaciones por parte de instituciones gubernamentales debatiendo si es o no un monopolio y revisando el acuerdo que le permitió fusionarse, pero por ahora queda claro que Ticketmaster permanecerá como la plataforma principal de compra de boletos.