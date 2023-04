Presidente de México que trabajó para la CIA, ¿lo sabías?

Foto: iStock

Por la presidencia de México han pasado diferentes personajes que pasaron a la historia por haber ayudado al desarrollo del país, sin embargo, hay quienes ocultaron por mucho tiempo sus nexos con el gobierno estadounidense y la CIA.

Aunque nunca lo admitió, el ex presidente, Luis Echeverría Álvarez, trabajó como informante para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, o por sus siglas en inglés (CIA), según el agente E. Howard Hunt.

En uno de sus escritos titulado, “America Spy: My Secret History in the CIA, Watergate and Beyond”, el agente estadounidense señaló que el ex mandatario mexicano fue un agente y colaborador de alto nivel para el gobierno norteamericano.

Asimismo, en las memorias escritas por Winston Scott, titulada, “Nuestro Hombre en México: Winston Scott y la historia oculta de la CIA” que fue publicada tras su muerte, confirmó que Echeverría trabajó para la agencia estadounidense.

Sin embargo, de acuerdo a documentos desclasificados por el Gobierno de Estados Unidos, Luis Echeverría no fue el único presidente que colaboró con la CIA, pues también se señalaron a los ex presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.

Esta información fue confirmada durante el gobierno del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde se desclasificaron cerca de dos mil 800 documentos vinculados al asesinato de John F. Kennedy.